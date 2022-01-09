CNN: России грозят санкции 2014 года

«По словам официальных представителей членов НАТО, будущий саммит — это возможность для альянса изложить твердую и единую позицию: если Россия действительно будет нагнетать напряженность, она столкнется с серьезными экономическими последствиями. Мы будем использовать инструменты, которые не были развернуты в 2014 году. Это будет смесь жестких экономических санкций и НАТО дойдет до порога России», — пишет CNN.