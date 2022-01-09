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28 минут назад

"Такого не было никогда": Гордон раскрыл имя настоящего президента Украины

Известный украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, кто на самом деле руководит Украиной за спиной ее президента Владимира Зеленского.

"Такого не было никогда": Гордон раскрыл имя настоящего президента Украины
Фото: ReutersReuters

«Ермак является фактическим президентом страны, он руководит Украиной. Такой ситуации, чтобы глава офиса руководил страной, не было у нас никогда», — заявил Гордон.

По его словам, глава офиса Зеленского оказался «мощнее» всех остальных влиятельных руководителей президентской администрации. Его влиятельность настолько огромна, что он способен побороться за президентский пост на следующих выборах, уверен Гордон.

Стоит отметить, что следующие выборы президента Украины пройдут в 2024 году. Зимой прошлого года Зеленский заявил, что намерен выдвинуться на второй президентский срок.

Ранее украинский политолог Максим Гольдарб жестко раскритиковал Зеленского за фразу, произнесенную на встрече с канцлером Австрии. В частности, лидер Украины заявил о тесных исторических отношениях между двумя народами. По мнению политолога, называть рабство части нынешней Украины в составе в Австро-Венгерской империи является «свинством».

В мире,Максим Гольдарб,Дмитрий Гордон,Владимир Зеленский,Администрация Президента РФ,
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