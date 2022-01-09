В Казахстане начался новый этап контртеррористической операции, направленной на восстановление правопорядка в стране после массовых столкновений. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала «Хабар 24».

По его словам, вокруг столицы республике Алма-Аты установлено 13 блокпостов с целью не дать боевикам скрыться от властей. Все силовые подразделения города находятся в полной боевой готовности.

«Мы досматриваем автомобили, проверяем документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют к нам в штаб», — сказал Тургумбаев.

Он отметил, что некоторые боевики могут выдавать себя за военных благодаря тому, что в ходе беспорядков они похитили большое количество военной амуниции. Поэтому настоящие военные, занятые на блокпостах, носят белые повязки, чтобы не перепутать «своих» с террористами.