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32 минуты назад

Беспорядки в Казахстане: Начался новый этап операции против террористов

В Казахстане начался новый этап контртеррористической операции, направленной на восстановление правопорядка в стране после массовых столкновений. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала «Хабар 24».

По его словам, вокруг столицы республике Алма-Аты установлено 13 блокпостов с целью не дать боевикам скрыться от властей. Все силовые подразделения города находятся в полной боевой готовности.

«Мы досматриваем автомобили, проверяем документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют к нам в штаб», — сказал Тургумбаев.

Он отметил, что некоторые боевики могут выдавать себя за военных благодаря тому, что в ходе беспорядков они похитили большое количество военной амуниции. Поэтому настоящие военные, занятые на блокпостах, носят белые повязки, чтобы не перепутать «своих» с террористами.

Минздрав Казахстана ответил на слухи о «захвате» военной биолаборатории

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. В нескольких городах, в том числе Алма-Ате, протесты переросли в крупные столкновения граждан с полицией. По данным властей республики, во время беспорядков погибли почти два десятка силовиков.

В мире,Видео,Ерлан Тургумбаев,Минздрав РФ,МВД,
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