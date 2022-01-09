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15 минут назад

"Ужас творится": Вернувшиеся из Казахстана россияне о ситуации в стране

Россиянки, прилетевшие в Москву из Казахстана, рассказали о ситуации в республике. Об этом пишут «Известия».

"Ужас творится": Вернувшиеся из Казахстана россияне о ситуации в стране
Фото: ТАССТАСС

«В Нур-Султане спокойно, а вот в Алма-Ате ужас творится», — рассказала пассажирка Мария.

По ее словам, алма-атинцам рекомендовали не выходить из дома и запастись едой на три недели. Улететь из страны было сложно, билет на рейс из Нур-Султана удалось купить благодаря родственникам. При этом рейс «Аэрофлота», которым изначально она должна была вылететь 7 января, отменили.

Другая путешественница летала в Алма-Ату в гости. Она рассказала, что видела на улицах вооруженных людей и танки. Комендантский час введен с 11:00, нельзя ездить по улицам или сидеть в кафе.

В Казахстане задержали сотни вооруженных людей на границе

Она также рассказала о переносе рейса из казахской столицы на сутки: пассажирам пришлось искать место для ночлега, так как все гостиницы вблизи аэропорта были заняты.

По ее словам, банковские карты в Казахстане не работали, а снять наличными можно было только 10 тенге (1 тыс. рублей).

Ранее в генконсульстве РФ в Алма-Ате заявили, что не знают об исчезновении звезды «Интернов», актера Ильи Глинникова в Казахстане.

В мире,Илья Глинников,Аэрофлот,газета "Известия",
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