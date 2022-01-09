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35 минут назад

Беспорядки в Казахстане: Назарбаев добровольно отказался от последней власти

Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай заявил, что Назарбаев сам передал пост главы Совбеза Касыму-Жомарту Токаеву и они всегда были «по одну сторону баррикад». Об этом сообщает Telegram-канал Orda.

Назарбаев отказался от последней власти в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Елбасы все эти дни находился в Нур-Султане и оказывал поддержку Главе государства. Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности Президенту», - заявил Айдос Укибай.

По его словам, в дни беспорядков Назарбаев «хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного ответа от руководства страны».

Пресс-секретарь отметил, что Токаев и Назарбаев всегда были «по одну сторону баррикад» и « в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти».

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Укибай также пожаловался, что в СМИ и соцсетях распространяется «большое количество лживых слухов и провокационных записей».

Ранее в СМИ появилась информация, что Назарбаев и его семья покинули Казахстан.

В мире,Айдос Укибай,Нурсултан Назарбаев,
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