Макфола удивила реакция ЕС на ввод войск ОДКБ в Казахстан

Бывший американский посол в России Майкл Макфол заявил, что удивлен отсутствием мировой реакции на ввод российских вооруженных сил в Казахстан. Согласно его посту, перед этим должно было состояться заседание Совета Безопасности ООН.

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«Нет встречи ОБСЕ (Членом которой является Казахстан — прим. ред.). USG почти ничего не сказала», – написал он.

По его словам, реакции, которые были в 1956, 1968, 1979, 2008 и 2014 годах на подобные события оказывались намного сильнее. Как отметил Макфол, «некоторые из тех интервенций также оправдывались официальным приглашением».

Ситуация в стране обострилась 2 января, когда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками.

В результате правительство было распущено. 5 января президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко.