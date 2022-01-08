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20 минут назад

Алма-Ату полностью окружили блокпостами с десятками военных

Алма-Ата полностью окружена блокпостами. Как сообщает корреспондент ТАСС, на них дежурят десятки военных и БТР.

Алма-Ату полностью окружили блокпостами
Фото: ReutersReuters

На выезде из города тщательнейшим образом досматривают автомобили и проверяют документы.

Стрельба периодически слышна в городе, но она уже не такая интенсивная, как в предыдущие дни.

По телевидению повторяют призывы отойти от окон в районах, где проводится спецоперация по зачистке.

Некоторые продуктовые магазины открылись, но жители рассказывают, что в продаже нет хлеба. С банкоматами по-прежнему проблемы - снять деньги в городе практически невозможно.

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