Алма-Ату полностью окружили блокпостами

Алма-Ата полностью окружена блокпостами. Как сообщает корреспондент ТАСС, на них дежурят десятки военных и БТР.
На выезде из города тщательнейшим образом досматривают автомобили и проверяют документы.
Стрельба периодически слышна в городе, но она уже не такая интенсивная, как в предыдущие дни.
По телевидению повторяют призывы отойти от окон в районах, где проводится спецоперация по зачистке.
Некоторые продуктовые магазины открылись, но жители рассказывают, что в продаже нет хлеба. С банкоматами по-прежнему проблемы - снять деньги в городе практически невозможно.