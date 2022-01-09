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44 минуты назад

Власти Алма-Аты рассказали о вспышках сопротивления в городе

В Алма-Ате боевики продолжают оказывать вооруженное сопротивление силовикам. Об это заявил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров, сообщает РИА "Новости".

Власти Алма-Аты заявили о продолжающихся вспышках сопротивления
Фото: ReutersReuters

"Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления", - сказал представитель городских властей.

По данным СМИ, казахстанские силовики будут проводить "зачистки" мародеров и участников беспорядков в Алма-Ате в ночное время суток. Жители города и полиция утверждают, что помимо бандитов и мародеров в Алма-Ате действовали подготовленные террористы.

Предполагается, что среди них могли быть и исламисты. В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января.

В городе продолжается стрельба. По последним данным в Казахстане задержаны свыше 4,4 тыс. человек, участвующих в беспорядках в нескольких регионах страны, среди задержанных есть и иностранные граждане.

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