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13 минут назад

СМИ: в пригороде Алма-Аты ведется бой вдоль автотрассы

По данным СМИ, в Казахстане в пригороде Алма-Аты в окрестностях поселка Райымбек несколько часов продолжается бой. Об этом сообщили местные жители.

В пригороде Алма-Аты идет бой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В пригороде Алматы, вдоль трассы Алматы - Бишкек, идет бой», - передает Sputnik Казахстан.

Ранее во время массовых беспорядков в Алма-Ате погибла четырехлетняя девочка. Кроме того, в Алматинском морге выстроились очереди из родственников погибших во время протестов в стране.

Также напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по погибшим в ходе беспорядков. Министерство внутренних дел Республики Казахстан сообщило об увеличении числа погибших сотрудников правоохранительных органов до 18 человек.

В мире,МВД,ИА Sputnik,
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