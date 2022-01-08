В пригороде Алма-Аты идет бой

По данным СМИ, в Казахстане в пригороде Алма-Аты в окрестностях поселка Райымбек несколько часов продолжается бой. Об этом сообщили местные жители.

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«В пригороде Алматы, вдоль трассы Алматы - Бишкек, идет бой», - передает Sputnik Казахстан.

Ранее во время массовых беспорядков в Алма-Ате погибла четырехлетняя девочка. Кроме того, в Алматинском морге выстроились очереди из родственников погибших во время протестов в стране.