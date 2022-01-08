В Алма-Ате, который стал эпицентром массовых протестов в Казахстане, продолжается силовая операция по ликвидации «террористов и бандгруппировок». Об этом заявил заммэра города Ержан Бабакумаров, передает «Московский комсомолец».
«Зачистка города от террористов и бандгруппировок продолжается», — сказал Бабакумаров.
Он призвал жителей города не выходить из дома, особенно в тех районах, где силовики проводят спецоперации. Также он попросил граждан сообщать властям о «подозрительных лицах».
По словам очевидцев, в районе площади Республики и в других частях столицы время от времени раздаются выстрелы.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с главой РФ Владимиром Путиным ситуацию в республике. В ходе диалога главы государств сошлись во мнении о необходимости встречи лидеров стран-членов ОДКБ.