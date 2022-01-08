Ни разу не появился на публике: Раскрыто состояние Назарбаева

Стало известно, что происходит с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, и почему он ни разу не появился на публике в критические для страны дни. Об этом рассказал политолог Ермухамет Ертысбаев в эфире телеканала «Атамекен бизнес».