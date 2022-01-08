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57 минут назад

Протесты в Казахстане 2022: Раскрыто состояние Назарбаева

Стало известно, что происходит с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, и почему он ни разу не появился на публике в критические для страны дни. Об этом рассказал политолог Ермухамет Ертысбаев в эфире телеканала «Атамекен бизнес».

Ни разу не появился на публике: Раскрыто состояние Назарбаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я выскажу свое личное предположение. У меня такое ощущение, что он тяжело заболел, иначе бы он давно уже обратился к народу, - сказал Ертысбаев.

Накануне в СМИ появились сообщения, что Назарбаев бежал из страны вместе с семьей. Однако сегодня пресс-секретарь Назарбаева заявил, что «елбасы» (лидер нации) находится в Нур-Султане.

«Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», - сказал представитель Назарбаева.

В Казахстане заявили о побеге Назарбаева вместе с детьми

В мире,Ермухамет Ертысбаев,Нурсултан Назарбаев,
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