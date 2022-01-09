В Казахстане ответили на слухи о «захвате» военной биолаборатории

Минздрав Казахстана заявил, что сообщение о захвате военной биолаборатории под Алма-Атой не соответствует действительности.
Как сообщает оперштаб Казахстана, в социальных сетях и мессенджерах рассылается фейковое сообщение, что «неизвестные захватили военную биолабораторию под Алматы».
«Это неправда. Объект находится под охраной», – передает РИА «Новости» сообщение министерства здравоохранения Казахстана.
По данным оперштаба, в фейковой рассылке говорится, что около объекта работают специалисты в костюмах химзащиты, следовательно, могли произойти утечка опасных патогенов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию.