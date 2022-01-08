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28 минут назад

CNN: в Белом доме испугались возможного ответа России на санкции

Администрация США не определилась с санкциями против России в случае её вторжения на Украину, поскольку опасается возможного ответа Москвы. Он может обернуться тяжёлыми последствиями для экономики Штатов и их союзников, сообщает CNN.

СМИ: В Белом доме испугались возможного ответа России на санкции
Фото: ReutersReuters

По данным источников телекомпании, новые санкции в отношении России могут затронуть её банковский и энергетический секторы. Наряду с этим в Белом доме рассматривают возможность ограничить РФ доступ к торговле долговыми обязательствами, отключения её от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

В Госдепартаменте и Минфине США по меньшей мере дважды проанализировали последствия этих ограничений и пришли к выводу, что они могут привести к скачку цен на газ и нарушению торговых и инвестиционных связей Европы с Россией. Это негативно отразится на экономиках всего мира. Кроме того, отрицательные последствия санкций могут «бумерангом вернуться в США в год выборов».

Ранее сообщалось, что администрация США не поддерживает новые санкции против «Северного потока — 2», которые сенат намерен обсудить до середины января. В Госдепартаменте отметили, что введение ограничений не будет «подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины».

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