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9 минут назад

Протесты в Казахстане 2022: В Алма-Ате возобновилась стрельба

В Алма-Ате утром 8 января возобновилась стрельба. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

В Алма-Ате возобновилась стрельба
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

«Одиночная стрельба слышна», - заявил собеседник.

Информацию о перестрелках подтвердил корреспондент Sputnik Казахстан. Он отметил, что сейчас на город опустился сильный туман. Это осложняет видимость и затрудняет работу полиции.

По словам журналиста, антитеррористическая операция в городе продолжается. Жители города помогают полиции выявлять подозрительные группы людей. Отмечается, что «преступные группировки прячутся в небольших скверах и парках».

Ранее сообщалось, что в Казахстане задержаны более 4,2 тысячи человек.

В мире,ИА Sputnik,
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