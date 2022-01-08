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26 минут назад

Беспорядки в Казахстане: Число задержанных превысило 4 тысячи человек

Более 4,2 тысячи человек доставили за все время протестов в Казахстане в полицию. Среди задержанных есть иностранцы. Об этом сообщили в МВД республики.

Число задержанных в Казахстане возросло
Фото: ТАССТАСС

«В органы полиции доставлены 4266 человек», - заявили в Ситуативном центре министерства.

Отмечается, что среди задержанных имеются иностранные граждане.

Так, в одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства. Подданство пока не уточняется.

Также в населенном пункте Жамбылской области обнаружен схрон оружия (несколько единиц автоматов и пистолетов).

В одном из СТО микрорайона Калкаман (Алма-Ата) изъяли патроны, боеприпасы и похищенное имущество (велосипеды, телевизоры и сотовые телефоны). Начато расследование

Ранее стало известно о событиях в Казахстане к утру 8 января.

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