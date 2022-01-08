В США одобрили отъезд сотрудников генконсульства в Алма-Ате

Правительство США одобрило добровольное возвращение домой сотрудников генконсульства в Алма-Ате, а также членов их семей. Отмечается, что речь идет о сотрудниках, чьи обязанности не связаны с чрезвычайной деятельностью. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Госдепартамента США.