Байден рассказал о будущем COVID-19 в США и мире

Коронавирус в том виде, в каком он известен сейчас, не останется в США навсегда. Об этом заявил президент страны Джо Байден, его слова приводит «Интерфакс».

Фото: Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

Коронавирус в том виде, в котором мы знаем его сейчас, не останется тут навсегда, — сказал глава американского государства журналистам в Белом доме.

По его словам, Штаты уже разработали и продолжают испытывать средства для борьбы с вирусом, способные противостоять различным штаммам.

При этом он не исключил, что в других частях земного шара COVID-19 будет циркулировать ещё долгое время.

По словам американского президента, каждый месяц в стране производится порядка 300 млн тестов на коронавирус, то есть около 11 млн тестов ежедневно.

При этом США остаются лидером по числу выявленных случаев заражения COVID-19. C начала пандемии коронавирусом заразились порядка 60 млн человек, около 857 тыс. умерли.