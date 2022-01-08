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38 минут назад

Байден рассказал о будущем COVID-19 в США и мире

Коронавирус в том виде, в каком он известен сейчас, не останется в США навсегда. Об этом заявил президент страны Джо Байден, его слова приводит «Интерфакс».

Байден рассказал о будущем COVID-19 в США и мире
Фото:  Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

Коронавирус в том виде, в котором мы знаем его сейчас, не останется тут навсегда, — сказал глава американского государства журналистам в Белом доме.

По его словам, Штаты уже разработали и продолжают испытывать средства для борьбы с вирусом, способные противостоять различным штаммам.

При этом он не исключил, что в других частях земного шара COVID-19 будет циркулировать ещё долгое время.

По словам американского президента, каждый месяц в стране производится порядка 300 млн тестов на коронавирус, то есть около 11 млн тестов ежедневно.

При этом США остаются лидером по числу выявленных случаев заражения COVID-19. C начала пандемии коронавирусом заразились порядка 60 млн человек, около 857 тыс. умерли.

Ранее стало известно, что общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 300 млн. Таковы данные, представленные Университетом Джонса Хопкинса.

В мире,Джозеф Байден,Интерфакс,
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