Число задержанных в Казахстане протестующих возросло

Более 4,2 тысячи граждан были задержаны в ходе протестов в Казахстане. Об этом в субботу, 8 января, сообщает местное МВД.

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— В ряде регионов страны правоохранительными органами проведены оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Всего в органы полиции доставлены 4 тысячи 266 человек, — уточнили в министерстве.

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Уточняется, что среди задержанных есть и граждане из за границы. Представителями каких именно стран они являются, остается неизвестным.

Так, например, в одном из поселков в Алма-Атинской области задержали более 100 протестующих. По предварительной информации, задержанными оказались выходцы из соседнего государства.

В Калкамане правоохранители нашли патроны, боеприпасы и похищенное мародерами имущество.

Кроме того, в Жамбылской области полиция обнаружила схрон пистолетов и автоматов, передает газета «Известия».

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.