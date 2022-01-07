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43 минуты назад

В Белом доме осудили приказ о стрельбе на поражение в Казахстане

Белый дом США выразил обеспокоенность по поводу приказа о стрельбе на поражение в Казахстане, передает ТАСС.

Белый дом осудил приказ о стрельбе на поражение в Казахстане
Фото: flickr/Matt Wadeflickr/Matt Wade

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отметила нарушение прав человека в Казахстане. Она также от имени властей США призвала правительство Казахстана к проявлению сдержанности при восстановлении стабильности.

Накануне МВД страны заявило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие по требованию властей. В Алма-Ате военнослужащие через громкоговорители предупредили протестующих, после чего открыли по ним стрельбу.

В мире,Администрация США,МВД,ИТАР-ТАСС,
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