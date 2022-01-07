Белый дом осудил приказ о стрельбе на поражение в Казахстане

Белый дом США выразил обеспокоенность по поводу приказа о стрельбе на поражение в Казахстане, передает ТАСС.

Фото: flickr/Matt Wade flickr/Matt Wade

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отметила нарушение прав человека в Казахстане. Она также от имени властей США призвала правительство Казахстана к проявлению сдержанности при восстановлении стабильности.