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35 минут назад

Токаев сообщил о шести волнах атак на Алма-Ату

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Алма-Ата пережила шесть волн атак. Об этом он написал в Твиттере.

Токаев сообщил о шести волнах атак на Алма-Ату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время в стране продолжается контртеррористическая операция.

Бандиты и террористы очень хорошо подготовлены, организованы и находятся под командованием спеццентра. Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алматы произошло не менее шести волн террористических атак, всего нападавших было 20 тысяч.

Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили магазины, убивали светских граждан, насиловали женщин. Моя основная точка зрения: никаких разговоров с террористами, мы должны их убить».

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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет действовать максимально жестко. Об этом он заявил во время обращения к нации после того, как занял пост главы Совета безопасности страны.

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