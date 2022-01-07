В США напомнили Казахстану об уроке истории от России

«То, что происходит там (в Казахстане, — прим. «Ленты.ру»), сильно отличается от того, что мы видим около границ Украины. Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда в вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», — заявил госсекретарь США.