В Байконуре появилась российская военная техника

Улицы Байконура начала патрулировать российская военная техника. Для предупреждения появления нештатных ситуаций с 7 января были введены повышенный уровень террористической опасности и комендантский час до 19 января. О ситуации в городе рассказывает местный телеканал «Байконуринфо».

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В сюжете телеканала была показана движущаяся по улицам колонна из нескольких машин полиции, а также камуфлированного грузового автомобиля "Урал" и бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2.

«Накануне новогодних праздников в городе был введен сигнал "Гром", в соответствии с которым правоохранительные органы комплекса "Байконур" работают в усиленном режиме несения службы», - отметил телеведущий.

Из видеорепортажа следует, что городские службы работают в штатном режиме, горожане гуляют в скверах и посещают спортивные мероприятия.

Оперативный штаб создали в Байконуре на фоне событий в Казахстане. В оперштаб вошли представители администрации города, правоохранительных структур, предприятий и космодрома.

В их задачи входит обеспечение безопасной работы городских служб и поддержание общественного порядка и безопасности.