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43 минуты назад

В Алма-Ате наступает продуктовый кризис

В Алма-Ате наступает кризис с продуктами питания. А автомобильного топлива практически совсем уже нет.

Жителям Алма-Аты грозит голод
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает ТАСС, в городе закрыты почти все продуктовые магазины. На окраинах некоторые из них ненадолго открываются, но там принимают только наличные деньги. Не работают терминалы оплаты, сломаны и разграблены банкоматы. К уцелевшим банкоматам стоят огромные очереди.

Люди уже начали страдать от нехватки продуктов питания.

Автозаправочные станции Алма-Аты не работают совсем. По информации корреспондента ТАСС, на трассе за городом есть одна действующая заправка, к которой выстроились колоссальные очереди. Машин на улицах мало, в том числе, и из-за невозможности их заправить. Не работает вызов такси. Это объясняют закрытием таксопарков из-за нехватки топлива.

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Аэропорт казахского города Алма-Ата не будет работать до полуночи воскресенья. Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла в пятницу, 7 января. Уточняется, что о дальнейшем графике работы станет известно позже.

«До 00:00 9 января не работаем точно», — цитирует РИА Новости сообщение аэропорта Алма-Аты.

В мире,РИА Новости,
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