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21 минуту назад

Советник Назарбаева заявил о заговоре в рядах силовиков

Ермухамет Ертысбаев, бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявил, что в руководстве правоохранительных органов страны были предатели. Именно заговором высокопоставленных силовиков он объяснил тот факт, что что за 40 минут до нападения на аэропорт Алма-Аты была дана команда полностью убрать оцепление, а также охрану. Об этом же свидетельствует и захват управления Комитета национальной безопасности (КНБ) в Алма-Ате, сообщает Телеграм-канал Sputnik Казахстан.

Советник Назарбаева заявил о заговоре в рядах силовиков
Фото: ReutersReuters

Ертысбаев утверждает, что КНБ скрывал информацию о созданных в горных районах Казахстана лагерях подготовки боевиков. Преступники заранее знали, где расположены склады с оружием и офисы телеканалов. А происходящее в Казахстане – это самый страшный кризис на постсоветском пространстве за 30 лет.

В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов.

«Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков», – сказал Токаев.

Токаев назвал количество напавших на Алма-Ату «бандитов»

По его словам, подготовкой и руководством боевиков занимался единый командный пункт.

«С этим начали разбираться КНБ и генеральная прокуратура», – сообщил Токаев.

В мире,Ермухамет Ертысбаев,Нурсултан Назарбаев,Генпрокуратура РФ,МВД,ИА Sputnik,
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