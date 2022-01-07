«Хочется реветь»: участница «Миссис Мира» потеряла детей в Казахстане

Участница «Миссис Мира — 2020» Любовь Миронова уехала на отдых в Ташкент, оставив в Казахстане своих детей. Сейчас женщина пытается добраться до Алма-Аты, чтобы отыскать их. О всех своих передвижениях Миронова сообщает своим подписчикам в сторис в Instagram-аккаунте.

Фото: Instagram Instagram

«Хочется плакать, реветь просто. Сдерживаю эмоции. Если я расклеюсь, то моим будет еще страшнее. В Алма-Аты идет зачистка террористов, стрельба», — написала в одной из сторис Миронова.

Она отметила, что уже пересекла границу страны вместе с родителями и сейчас направляется в бывшую столицу республики. По словам Мироновой, пока она не может связаться с детьми по интернету (его включили во всем Казахстане кроме Алма-Аты), но у них есть российская sim-карта, по которой они каждый час совершают контрольные звонки.