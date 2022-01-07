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24 минуты назад

«Хочется реветь»: участница «Миссис Мира» потеряла детей в Казахстане

Участница «Миссис Мира — 2020» Любовь Миронова уехала на отдых в Ташкент, оставив в Казахстане своих детей. Сейчас женщина пытается добраться до Алма-Аты, чтобы отыскать их. О всех своих передвижениях Миронова сообщает своим подписчикам в сторис в Instagram-аккаунте.

«Хочется реветь»: участница «Миссис Мира» потеряла детей в Казахстане
Фото: InstagramInstagram

«Хочется плакать, реветь просто. Сдерживаю эмоции. Если я расклеюсь, то моим будет еще страшнее. В Алма-Аты идет зачистка террористов, стрельба», — написала в одной из сторис Миронова.

Она отметила, что уже пересекла границу страны вместе с родителями и сейчас направляется в бывшую столицу республики. По словам Мироновой, пока она не может связаться с детьми по интернету (его включили во всем Казахстане кроме Алма-Аты), но у них есть российская sim-карта, по которой они каждый час совершают контрольные звонки.

Также она поведала, что к ней обращаются родители российских студентов, которые учатся в Алма-Ате. Им не удается связаться со своими детьми. Миронова пообещала выйти на них с помощью сообщений и в случае необходимости приютить нуждающихся у себя.

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