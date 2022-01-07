Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране. Об этом сообщает Reuters.

Скрывающийся за границей экс-руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране. Об этом сообщает Reuters.

По словам беглого казахстанского банкира, протестующие в Алма-Ате каждый день спрашивают у него, как действовать.

Аблязов заявил, что готов вернуться в Казахстан и возглавить «временное правительство» при условии, что протест «достигнет правильного охвата». Он также подчеркнул, что не получал денежных средств от Запада для координации протестов.