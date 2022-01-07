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21 минуту назад

Беглый банкир назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане

Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране. Об этом сообщает Reuters.

Скрывающийся за границей экс-руководитель «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране. Об этом сообщает Reuters.

По словам беглого казахстанского банкира, протестующие в Алма-Ате каждый день спрашивают у него, как действовать.

Аблязов заявил, что готов вернуться в Казахстан и возглавить «временное правительство» при условии, что протест «достигнет правильного охвата». Он также подчеркнул, что не получал денежных средств от Запада для координации протестов.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими, в том числе об отставке правительства. К 5 января протесты переросли в массовые беспорядки. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

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