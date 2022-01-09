В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
17 минут назад

В Казахстане задержано более 5 тысяч участников беспорядков

Число задержанных участников беспорядков в Казахстане увеличилось до 5,1 тысячи человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.

Более 5 тысяч участников беспорядков задержано в Казахстане
Фото: ReutersReuters

"По всему Казахстану к этому моменту задержано 5135 человек", - заявили в ведомстве.

Накануне сообщалось о более 4,4 тысячи задержанных. В ведомстве при этом отмечали, что правоохранители продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. 2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге.

Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Позднее он также обратился за помощью в преодолении "террористической угрозы" к состоящим в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) странам, в число которых входит Россия. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек.

Они будут охранять важные государственные и стратегические объекты, а также оказывать помощь в подержании правопорядка.

Последние новости
В мире,Новости регионов,Беспорядки в Казахстане,Массовые беспорядки,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители