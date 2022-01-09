Более 5 тысяч участников беспорядков задержано в Казахстане

Число задержанных участников беспорядков в Казахстане увеличилось до 5,1 тысячи человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.

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"По всему Казахстану к этому моменту задержано 5135 человек", - заявили в ведомстве.

Накануне сообщалось о более 4,4 тысячи задержанных. В ведомстве при этом отмечали, что правоохранители продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. 2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге.

Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Позднее он также обратился за помощью в преодолении "террористической угрозы" к состоящим в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) странам, в число которых входит Россия. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек.

Они будут охранять важные государственные и стратегические объекты, а также оказывать помощь в подержании правопорядка.