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57 минут назад

Токаев 7 января вновь выступит с обращением к гражданам Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января выступит с обращением к гражданам республики.

Токаев вновь выступит с обращением к гражданам Казахстана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом информирует Sputnik Казахстан.

«Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана. Обращение будет показано в эфире республиканских каналов», — говорится в сообщении.

Ранее Токаев провёл заседание контртеррористического штаба.

В ходе встречи он заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах Казахстана.

Токаеву также доложили о прибытии в Казахстан контингента ОДКБ для обеспечения функций прикрытия и охраны стратегических объектов.

В мире,ИА Sputnik,
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