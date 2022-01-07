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1 час назад

Bloomberg: Путин завершает большую войну, введя ОДКБ в Казахстан

Россия направила миротворцев ОДКБ для урегулирования беспорядков в Казахстане, и это событие может завершить эру пост-холодной войны, которая началась после после распада СССР. Об этом сообщает издание Bloomberg.

На Западе заявили о завершении Путиным большой войны после ввода ОДКБ в Казахстан
Фото: ТАССТАСС

«Для большинства жителей Запада известие о том, что Россия направила войска для подавления народного восстания в Казахстане, может показаться незначительным событием. Но в контексте правления президента России Владимира Путина это приобретает важное значение», — говорится в статье.

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Поясняется, что в 2000-х годах Путин сформулировал концепцию, призванную положить конец эре холодной войны. Российский лидер также сформировал Евразийский экономический союз, пакт о свободной торговле пяти участников, включая Казахстан, как способ связать бывшие советские республики с Москвой, и вложил значительные средства в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), свободный военный союз и так далее. Таким образом, введя миротворцев в Казахстан, Владимир Путин может положить конец многолетнему периоду холодной войны, передает издание.

Отмечается также, что с 2003 по 2005 НАТО завершило свой проект расширения, и в Грузии и Украине появились новые «прозападные лидеры». В это же время Россия начала восстанавливать свою геополитическую мощь, и Путин стал давать отпор, пишет издание. Если бы страны, которые когда-то были частью СССР, вступили в НАТО, это укрепило бы позиции Вашингтона в любой будущей конфронтации с Россией.

Политтехнолог указал на жесткий ответ Путина на протесты в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались резиденция президента и аэропорт в Алматы. Позже в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил у ОДКБ военную помощь. По его словам, республике требуется поддержка в преодолении «террористической угрозы». После комендатура Алматы сообщила о том, что в городе было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики.

В мире,Владимир Путин,НАТО,ЕАЭС,Bloomberg,
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