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1 час назад

Машинисты лондонского метро решили бастовать до лета

Машинисты лондонского метро объявили забастовку, которую планируют продолжать до лета. Об этом сообщается на сайте национального профсоюза работников железнодорожного, морского и других видов транспорта (RMT) (RMT).

Машинисты лондонского метро решили бастовать до лета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, машинистам на линиях Central и Victoria с 7 января 2022 года до дальнейшего уведомления предписано не брать смены по пятницам и субботам начиная с 20:30 до 08:00 следующего дня. В случае, если забастовка действительно продлится до лета, она станет самой долгой за всю историю транспортного профсоюза.

Такое решение принято после отказа руководства метрополитена британской столицы от класса ночных машинистов. При этом движение ночных поездов возобновляется после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Это привело к нарушению баланса между работой и личной жизнью работников.

Отмечается, что забастовщики рассмотрят «возможность расширения действий» при отсутствии адекватной реакции руководства метрополитена Лондона. В то же время в профсоюзе подчеркнули, что открыты к дальнейшим переговорам.

В 2017 году забастовка сотрудников метро парализовала Лондон. Тогда работники метрополитена организовали бастовали из-за политики руководства по сокращению рабочих мест.

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