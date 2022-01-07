Глава Пентагона заявил о связи вакцинации и формы течения COVID-19

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о связи вакцинации и формы течения коронавируса. Об этом он рассказал во время онлайн-встречи глав МИД США и Японии, сообщает ТАСС .

По его словам, благодаря прививкам и ревакцинации болезнь у него проходит в гораздо более легкой форме, чем могла бы, если бы он не сделал прививку. Глава Пентагона также отметил, что ждет возвращения к работе в офисе, чтобы продолжить борьбу с этим быстро меняющимся вирусом.