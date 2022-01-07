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1 час назад

Глава Пентагона заявил о связи вакцинации и формы течения COVID-19

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о связи вакцинации и формы течения коронавируса. Об этом он рассказал во время онлайн-встречи глав МИД США и Японии, сообщает ТАСС.

Глава Пентагона заявил о связи вакцинации и формы течения COVID-19
Фото: ReutersReuters

По его словам, благодаря прививкам и ревакцинации болезнь у него проходит в гораздо более легкой форме, чем могла бы, если бы он не сделал прививку. Глава Пентагона также отметил, что ждет возвращения к работе в офисе, чтобы продолжить борьбу с этим быстро меняющимся вирусом.

О том, что Ллойд Остин получил положительный тест на COVID-19, стало известно 2 января. В соответствиями с указаниями врача и согласно рекомендациям CDC министр обороны США ушел на пятидневный карантин.

В мире,Ллойд Остин,МИД,Пентагон,ИТАР-ТАСС,
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