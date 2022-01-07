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45 минут назад

ВОЗ сообщила о рекордном числе новых случаев COVID-19 за сутки

Более 2,6 миллиона заразившихся коронавирусом зарегистрировано в мире за последние 24 часа. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это самый высокий суточный показатель за все время пандемии COVID-19.

ВОЗ сообщила о рекордном числе новых случаев COVID-19
Фото: EPAEPA

Предыдущий антирекорд был установлен 5 января: за сутки в ВОЗ поступили сообщения о 2,2 миллиона заразившихся, передает ТАСС. Отмечается также, что за минувшие 24 часа в мире скончались 8,1 тысячи человек.

Всего же, по данным ВОЗ на 6 января, COVID-19 заболели 296 496 809 человек и 5 462 631 скончались. Подчеркивается, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

В организации отмечают, что больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США - 56,8 миллиона. Далее следуют Индия (35,1 миллиона), Бразилия (22,3 миллиона), Великобритания (13,8 миллиона) и Франция (10,6 миллиона). Летальных исходов больше всего в США - 824 175, на втором месте Бразилия (619 384), на третьем - Индия (482 876).

В мире,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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