ВОЗ сообщила о рекордном числе новых случаев COVID-19

Более 2,6 миллиона заразившихся коронавирусом зарегистрировано в мире за последние 24 часа. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это самый высокий суточный показатель за все время пандемии COVID-19.

Фото: EPA EPA

Предыдущий антирекорд был установлен 5 января: за сутки в ВОЗ поступили сообщения о 2,2 миллиона заразившихся, передает ТАСС. Отмечается также, что за минувшие 24 часа в мире скончались 8,1 тысячи человек.

Всего же, по данным ВОЗ на 6 января, COVID-19 заболели 296 496 809 человек и 5 462 631 скончались. Подчеркивается, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.