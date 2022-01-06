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56 минут назад

Самолеты семьи Назарбаева прилетели в Киргизию

В аэропорт Манас в Бишкеке прибыли два частных самолета, принадлежащих семье бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает киргизское информационное агентство 24.kg.

Самолеты семьи Назарбаева прилетели в Киргизию
Фото: WikipediaWikipedia

По информации издания, в воздушную гавань прибыл самолет Bombardier Global Express. Воздушное судно прилетело из ОАЭ, а после улетело из Киргизии. При этом в пресс-службе аэропорта не смогли прокомментировать принадлежность судна, заявив, что рейс коммерческий.

Ситуация в стране обострилась 2 января, когда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками.

Президент Казахстана объявил о смещении Назарбаева

В результате правительство было распущено. 5 января президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко.

Позднее Токаев объявил антитеррористическую операцию в Алматы. Глава государства обратился к странам ОДКБ за помощью и в Казахстан были отправлены миротворческие корпусы, в том числе и из России.

В Алма-Ате ведется стрельба, военные и правоохранители ведут зачистку улиц. Ранее власти Казахстана призвали протестующих сдать оружие, заявив, что те, кто откажутся сделать это, будут уничтожены.

В мире,Нурсултан Назарбаев,Международный аэропорт "Манас",
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