Самолеты семьи Назарбаева прилетели в Киргизию

В аэропорт Манас в Бишкеке прибыли два частных самолета, принадлежащих семье бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает киргизское информационное агентство 24.kg.

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По информации издания, в воздушную гавань прибыл самолет Bombardier Global Express. Воздушное судно прилетело из ОАЭ, а после улетело из Киргизии. При этом в пресс-службе аэропорта не смогли прокомментировать принадлежность судна, заявив, что рейс коммерческий.

Ситуация в стране обострилась 2 января, когда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками.

В результате правительство было распущено. 5 января президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко.

Позднее Токаев объявил антитеррористическую операцию в Алматы. Глава государства обратился к странам ОДКБ за помощью и в Казахстан были отправлены миротворческие корпусы, в том числе и из России.