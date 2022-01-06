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1 час назад

Псаки: у США есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ

Соединенные Штаты не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

У США появились вопросы к переброске сил ОДКБ в Казахстан
Фото: ReutersReuters

"Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого", - сказала Псаки.

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По ее версии, международное сообщество будет следить за потенциальным нарушением прав человека в республике.

"Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства [Казахстана] соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она рассказала, что в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен провел "продуктивный телефонный разговор" с и.о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Блинкен, продолжила пресс-секретарь Белого дома, "подтвердил всестороннюю поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана, прав человека, свободы СМИ, в том числе путем восстановления интернет-сервиса, а также высказался за мирное урегулирование кризиса с учетом соблюдения прав человека".

В мире,Мухтар Тлеуберди,Энтони Блинкен,Администрация США,
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