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53 минуты назад

Золотой фонд казахского кино уничтожили во время беспорядков в Казахстане

Золотой фонд казахского кино уничтожен во время беспорядков в Казахстане, передает Sputnik Казахстан.

Уничтожен золотой фонд казахского кино
Фото: ReutersReuters

По данным портала, в фонд входили шедевры казахского кинематографа.

«В результате беспорядков уничтожен Золотой фонд казахского кино. Он сгорел в результате пожаров», — отмечает источник портала.

На улицах Алматы начались уличные бои

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не может подтвердить данные о гибели полицейских и участников протестов в Казахстане.

Он подчеркнул, что ООН выступает за мирные демонстрации, а полиции необходимо «защищать свои права и действовать сдержанно».

До этого сообщалось, что все здания госорганов в казахстанской Алма-Ате находятся под контролем властей республики. В числе освобожденных силовиками зданий — бывшая резиденция президента Казахстана и акимат (районная государственная администрация) города.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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