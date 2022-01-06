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1 час назад

В ООН заявили о десятках погибших в Алма-Ате

Десятки протестующих были убиты и еще около тысячи человек получили ранения в ходе протестов и беспорядков в Алма-Ате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В ООН заявили о десятках погибших в Алма-Ате
Фото: ReutersReuters

«Представитель полиции в главном городе в Алма-Ате заявил, что силы безопасности убили десятки протестующих. Кроме того, по сообщениям, почти 1000 человек получили ранения в ходе протестов, которые начались 2 января», — заявила она.

Также Бачелет привела данные МВД Казахстана, по которым во время беспорядков погибли 12 сотрудников правоохранительных органов. Еще 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии были ранены.

«Международное право однозначно: люди имеют право на мирный протест и свободу выражения мнений. В то же время протестующие, какими бы злыми или обиженными они ни были, не должны прибегать к насилию в отношении других», — заявила она, также обратившись к властям Казахстана, заявив, что сила против протестующих должна применяться с соблюдением строгих требований соразмерности.

Напомним, что ситуация в стране обострилась 2 января — тогда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками.

5 января протестующие захватили аэропорт Алма-Аты. Как заявлял президент Касым-Жомар Токаев, кроме здания в их руках оказались пять самолетов, в том числе и иностранных государств. Позднее, с началом антитеррористической операции аэропорт освободили.

Сейчас в Алма-Ате ведется зачистка улиц, а бои в городе ведутся с ночи 5 января. В центр стягиваются колонны с военными грузовиками, где слышна стрельба из автоматов и взрывы. Город затянут дымом.

В мире,ООН,МВД,
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