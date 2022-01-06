Силовики взяли под контроль все здания госорганов Алма-Аты

По данным СМИ, все здания государственных органов в Алма-Ате взяты под контроль. Спецоперация все еще продолжается в некоторых частях города.

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В частности, силовикам удалось освободить бывшую резиденцию президента, акимат города, а также площадь Республики, сообщает «Хабар 24».

«Площадь Республики в Алматы освобождена от радикалов. Обстановка на площади спокойная», - передает Sputnik Казахстан со ссылкой на МВД.