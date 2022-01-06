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48 минут назад

СМИ: в Алма-Ате все здания госорганов находятся под контролем властей

По данным СМИ, все здания государственных органов в Алма-Ате взяты под контроль. Спецоперация все еще продолжается в некоторых частях города.

Силовики взяли под контроль все здания госорганов Алма-Аты
Фото: ReutersReuters

В частности, силовикам удалось освободить бывшую резиденцию президента, акимат города, а также площадь Республики, сообщает «Хабар 24».

«Площадь Республики в Алматы освобождена от радикалов. Обстановка на площади спокойная», - передает Sputnik Казахстан со ссылкой на МВД.

Появились кадры боев в центре Алма-Аты

Ранее первые подразделения российских десантников приземлились в Казахстане. В ОДКБ основными задачами Коллективных миротворческих сил в Казахстане назвали охрану важных государственных и военных объектов, помощь правоохранителям страны и стабилизацию обстановки в государстве.

В мире,МВД,ИА Sputnik,
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