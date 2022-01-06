В ВОЗ заявили о резком росте числа заражений COVID

Прирост новых случаев коронавируса во всем мире за последнюю неделю вырос на 71%. О резком росте распространения COVID-19 заявила глава технической группы Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале ВОЗ.

Она отметила, что показатель новых случаев разнится в зависимости от региона. Так, в Северной и Южной Америках он вырос на 100%, а в африканском регионе — на 7%. Всего в ВОЗ поступила информация о 9,5 млн новых случаев заражений коронавирусом за прошлую неделю, однако эти данные не отображают полной картины из-за разного охвата тестирования. В организации ожидают, что на следующей неделе этот показатель будет выше.