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46 минут назад

В ВОЗ заявили о резком росте числа заражений COVID

Прирост новых случаев коронавируса во всем мире за последнюю неделю вырос на 71%. О резком росте распространения COVID-19 заявила глава технической группы Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале ВОЗ.

В ВОЗ заявили о резком росте числа заражений COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Она отметила, что показатель новых случаев разнится в зависимости от региона. Так, в Северной и Южной Америках он вырос на 100%, а в африканском регионе — на 7%. Всего в ВОЗ поступила информация о 9,5 млн новых случаев заражений коронавирусом за прошлую неделю, однако эти данные не отображают полной картины из-за разного охвата тестирования. В организации ожидают, что на следующей неделе этот показатель будет выше.

Назван день окончания пандемии коронавируса

Ван Керкхове отметила, что у человечества есть инструменты для борьбы с распространением коронавируса в виде массовой вакцинации, однако процесс затруднен из-за появления омикрон-штамма, который обладает высокой заразностью.

Напомним, что общее число заражений по данным университета Джона Хопкинса на 5 января превышает 298 млн, а общее число смертей приближается к 5,5 млн человек.

В мире,Джон Хопкинс,ВОЗ,
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