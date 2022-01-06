Названо число погибших в Казахстане силовиков

Количество силовиков, погибших при массовых беспорядках в Казахстане, увеличилось до 18. Еще 748 получили различные ранения, сообщили журналистов в МВД страны.

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По данным ведомства, в ходе массовых беспорядков в Казахстане задержали задержали уже 2 298 человек, пишет "РИА Новости". Протесты в стране продолжаются.

Днем сообщалось, что в Казахстане погибли 13 силовиков. Двое из погибших обнаружены обезглавленными. Наличие тел с такими увечьями власти расценивают как "прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату".