В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
10 минут назад

МВД Казахстана: при беспорядках погибли 18 силовиков, задержаны 2 298 человек

Количество силовиков, погибших при массовых беспорядках в Казахстане, увеличилось до 18. Еще 748 получили различные ранения, сообщили журналистов в МВД страны.

Названо число погибших в Казахстане силовиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, в ходе массовых беспорядков в Казахстане задержали задержали уже 2 298 человек, пишет "РИА Новости". Протесты в стране продолжаются.

Днем сообщалось, что в Казахстане погибли 13 силовиков. Двое из погибших обнаружены обезглавленными. Наличие тел с такими увечьями власти расценивают как "прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату".

В Алма-Ате началась сильная стрельба

Тем временем в Казахстан прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Они будут охранять важные государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка страны.

В мире,МВД,РИА Новости,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители