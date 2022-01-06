Колонна военных грузовиков в Алма-Ате попала на видео

К центральной площади Алма-Аты площади Республики движется колонна военных грузовиков. Видеозапись, снятую очевидцем, опубликовали в Telegram-канале SHOT.

На кадрах видно, грузовики в сопровождении машины МВД движутся по почти пустой автостраде. В центре продолжается перестрелка с протестующими.

Напомним, что ситуация в стране обострилась 2 января — тогда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Протестующие захватили здания администраций в Алма-Ате и Актобе, временно удерживали аэропорт Алма-Аты. по стране прошла волна мародерства.

Правительство было распущено. 5 января президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко. При этом в происходящем он увидел заговор, заявив, что протестующие действуют «слишком» организованно.