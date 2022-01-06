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55 минут назад

Паника и ужас: россияне рассказали о побеге от участников протестов в Алма-Ате

Россияне, оказавшиеся в центре беспорядков в Алма-Ате, рассказали, какой ужас пережили, когда пытались улететь домой. Им пришлось выбежать из самолета и с детьми мчаться через летное поле в ближайшее укрытие, передает «Москва 24».

Очевидец Майя Городова рассказала, что в аэропорту началась паника, когда люди поняли, что силовики и военные сняли оцепление и ушли. Сотрудники также спешно покидали аэропорт, «не особо пытаясь эвакуировать» пассажиров.

«Было слышно, что на первый этаж ворвались люди, был грохот. Мы выбегали на взлетную полосу, на полосе было довольно много суеты. Были люди с чемоданами, с детьми, все бежали через поле», - рассказала Городова.

По ее словам, в этот момент появились сотрудники аэропорта, которые «показывали в какую сторону бежать».

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