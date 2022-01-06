В Алма-Ате застрелили сотрудника телеканала

Съемочная группа телеканала «Алматы» попала под обстрел неподалеку от резиденции президента Казахстана в Алма-Ате. Водитель группы погиб. Журналист телеканала также получил ранения, ему раздробило несколько пальцев. Об этом сообщил Telegram-канал ORDA.
Официального подтверждения этой информации пока нет, как и неизвестно, под чей огонь попала съемочная группа — силовиков или протестующих. Как сообщил тот же Telegram-канал, директор департамента информационных программ «Алматы» Айгерим Секербеккызы отказалась комментировать ситуацию с возможной гибелью сотрудника телеканала.
Ранее МВД Казахстана предупредило, что уничтожит всех, кто откажется сдать оружие правоохранителям. Во время беспорядков потери несут как силовики, так и погромщики. По последним данным, погибли 18 силовиков и пострадали 748. Всего в стране пострадали более 1000 человек. Точная информация о количестве погибших участников беспорядков пока не поступала, но несколько часов назад полицейские сообщили, что уничтожили десятки радикалов.
Протесты в Казахстане проходят со 2 января. Изначально они возникли в Мангистауской области, поводом стал двукратный рост цен на газ. Когда власти пошли на уступки и снизили цены, протесты, а затем и массовые беспорядки охватили другие регионы страны. 6 января для подавления беспорядков в Казахстан прибыли первые подразделения российских миротворцев.