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38 минут назад

СМИ: В Алма-Ате под обстрелом погиб сотрудник местного телеканала

Съемочная группа телеканала «Алматы» попала под обстрел неподалеку от резиденции президента Казахстана в Алма-Ате. Водитель группы погиб. Журналист телеканала также получил ранения, ему раздробило несколько пальцев. Об этом сообщил Telegram-канал ORDA.

В Алма-Ате застрелили сотрудника телеканала
Фото: ReutersReuters

Официального подтверждения этой информации пока нет, как и неизвестно, под чей огонь попала съемочная группа — силовиков или протестующих. Как сообщил тот же Telegram-канал, директор департамента информационных программ «Алматы» Айгерим Секербеккызы отказалась комментировать ситуацию с возможной гибелью сотрудника телеканала.

Появились кадры боев в центре Алма-Аты

Ранее МВД Казахстана предупредило, что уничтожит всех, кто откажется сдать оружие правоохранителям. Во время беспорядков потери несут как силовики, так и погромщики. По последним данным, погибли 18 силовиков и пострадали 748. Всего в стране пострадали более 1000 человек. Точная информация о количестве погибших участников беспорядков пока не поступала, но несколько часов назад полицейские сообщили, что уничтожили десятки радикалов.

Протесты в Казахстане проходят со 2 января. Изначально они возникли в Мангистауской области, поводом стал двукратный рост цен на газ. Когда власти пошли на уступки и снизили цены, протесты, а затем и массовые беспорядки охватили другие регионы страны. 6 января для подавления беспорядков в Казахстан прибыли первые подразделения российских миротворцев.

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