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34 минуты назад

Беспорядки в Казахстане: Токаев дал экстренные поручения правительству

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил силовикам найти виновных в массовых беспорядках. Об этом сообщает сайт президента.

«Создать специальную следственную группу для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных», – сказано в поручении.

Также глава государства отдал ряд других поручений

Семьям погибших сотрудников полиции и другим силовикам государство обеспечит финансовую поддержку. Вооруженным силам поручено повысить боевую готовность, а также поддержать моральный дух военнослужащих.

Господдержку окажут малому и среднему бизнесу, пострадавшему от мародеров. Будет создана комиссия по оценке ущерба из-за массовых беспорядков. Начнутся работы по восстановлению поврежденных зданий и других объектов.

За беспорядками в Казахстане нашлись проплаченные заговорщики

Для граждан организуют прямую линию для информации о пострадавших и пропавших без вести «в результате действий преступных группировок»

Нацбанку и Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРФР) поручено обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков.

Кроме того, будут приняты меры по защите диппредставительств, субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний.

Ранее в Казахстане на 180 дней ввели государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо.

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