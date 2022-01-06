В Алма-Ате началась интенсивная перестрелка

Ранее на площадь подъехали десятки вооруженных людей, агрессивно настроенных, в том числе к журналистам. Через некоторое время на БТР и грузовиках прибыли порядка 300 военных, одинаково экипированных в зеленый камуфляж и маски, они начали окружать площадь по периметру, выдавливая гражданских за оцепление. Позже началась стрельба внутри кольца. При этом военные стреляли в воздух.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на сжиженный газ. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток) и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории всей страны, в отставку было отправлено правительство. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами и сообщил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.