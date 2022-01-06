Застрявших в аэропорту Нур-Султана россиян выгнали на улицу

Застрявших в аэропорту в Нур-Султане россиян выгоняют из терминалов на улицу, рассказала дочь одной из пассажирок Дарья, передает РЕН ТВ.

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По словам россиянки, ее мать вынуждают покинуть воздушную гавань и оставляют без связи. В аналогичной ситуации оказались еще семь человек из России. Никто их них не имеет возможности поговорить с сотрудниками авиакомпании или хотя бы с представителями консульства.

«Они уже прошли таможенный досмотр, то есть находятся в зоне посадки», — уточнила она. Россиянка напомнила, что в стране сейчас комендантский час. «Они просят дать хотя бы воды и зарядку, но им ничего не предоставляют», — подчеркнула она.

Ранее стало известно о застрявших в Нур-Султане хоккеистах магнитогорского «Металлурга». Несмотря на протесты, спортсмены провели матч с «Барысом». Их рейс задержали, но позже они смогли улететь домой.