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30 минут назад

В Алма-Ате 6 января готовится "большая зачистка"

Грядущим утром 6 января в Алма-Ате готовится большая зачистка от мародеров, протестующих зачинщиков беспорядков, сообщает местное агентство KazTAG.

В Алма-Ате 6 января готовится «большая зачистка»
Фото: ReutersReuters

На фоне протестов в городе начались погромы и мародерство, порядка 400 кафе, магазинов и офисных зданий были разграблены. Мародеры также сжигали машины, в том числе принадлежавшие экстренным службам.

Ранее стало известно, что более 500 человек, в том числе 130 женщин и пожилых людей пострадали в ходе протестов и погромов в Алма-Ате. Также были опубликованы кадры из аэропорта Алма-Аты, захваченного 5 января протестующими.

По некоторым данным, аэропорт полностью разгромлен. Заммэра Алма-Аты Бабакумаров объявил в городе "антитеррористическую спецоперацию" с целью установления порядка.

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