В Алма-Ате 6 января готовится "большая зачистка"

На фоне протестов в городе начались погромы и мародерство, порядка 400 кафе, магазинов и офисных зданий были разграблены. Мародеры также сжигали машины, в том числе принадлежавшие экстренным службам.

Ранее стало известно, что более 500 человек, в том числе 130 женщин и пожилых людей пострадали в ходе протестов и погромов в Алма-Ате. Также были опубликованы кадры из аэропорта Алма-Аты, захваченного 5 января протестующими.