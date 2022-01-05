На улицах Алматы начались уличные бои. Согласно кадрам видеозаписей, опубликованных в Telegram-канале SHOT, огонь открыли после начала антитеррористической спецоперации, которую ранее объявил президент Касым-Жомар Токаев.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно видеозаписям, которые публикуют очевидцы, стрельба ведется сразу по многим направлениям. Местами огонь открывают мародеры, которые таким образом пытаются отбить желание им помешать.

Ранее в Сети появились кадры, на которых неизвестные раздавали протестующим оружие, а также видео, на котором митингующие грабили сейфы с оружием Комитета национальной безопасности Казахстана.

Напомним, что ситуация в стране обострилась 2 января — тогда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, временно удерживали аэропорт Алматы. по стране прошла волна мародерства.