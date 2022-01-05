Беспорядки в Казахстане: В Алмате началась антитеррористическая операция

В Алмате началась антитеррористическая спецоперация. Как сообщает РИА Новости, глава администрации города Ержан Бабакумаров рассказал, что аэропорт уже удалось освободить и он переводится в штатный режим работы.
Напомним, что протестующие захватили аэропорт 5 января. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев заявлял, что кроме воздушной гавани, были захвачены пять самолетов, среди которых есть и иностранные.
Ситуация в стране обострилась 2 января — тогда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, по стране прошла волна мародерства.
Правительство было распущено. Президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко. При этом в происходящем он увидел заговор, заявив, что протестующие действуют «слишком» организованно. Позднее глава государства назвал протестующих террористами, заявив, что это международные группы, обученные за рубежом.