Беспорядки в Казахстане: В Алмате началась антитеррористическая операция

В Алмате началась антитеррористическая спецоперация. Как сообщает РИА Новости, глава администрации города Ержан Бабакумаров рассказал, что аэропорт уже удалось освободить и он переводится в штатный режим работы.

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Напомним, что протестующие захватили аэропорт 5 января. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев заявлял, что кроме воздушной гавани, были захвачены пять самолетов, среди которых есть и иностранные.

Ситуация в стране обострилась 2 января — тогда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, по стране прошла волна мародерства.