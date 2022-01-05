Беспорядки в Казахстане: Токаев заявил о захвате «террористами» пяти самолетов

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев заявил, что «террористы» захватили в Алматы аэропорт и пять самолетов. Об этом сообщает ТАСС.

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Сейчас сам аэропорт разгромлен, а среди захваченных воздушных судов есть иностранные. Токаев добавил, что протесты необходимо рассматривать как акт агрессии, а «террористические банды» являются международными и были подготовлены за рубежом.

Напомним, что ситуация в стране обостряется со 2 января, когда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе.