Беспорядки в Казахстане: Токаев заявил о захвате «террористами» пяти самолетов

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев заявил, что «террористы» захватили в Алматы аэропорт и пять самолетов. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас сам аэропорт разгромлен, а среди захваченных воздушных судов есть иностранные. Токаев добавил, что протесты необходимо рассматривать как акт агрессии, а «террористические банды» являются международными и были подготовлены за рубежом.
Напомним, что ситуация в стране обостряется со 2 января, когда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе.
Правительство ушло в отставку. Президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко. При этом в происходящем он увидел заговор, заявив, что протестующие действуют «слишком» организованно.