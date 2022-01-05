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19 минут назад

Украинский политик опозорился в эфире незнанием английского языка

Экс-депутат Верховной рады Украины и глава Радикальной партии Олег Ляшко решил поздравить жителей страны на английском языке и допустил грубую ошибку. Опозориться бывшему народном избраннику удалось в эфире телеканала «Украина 24».

Украинский политик опозорился в эфире незнанием английского языка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С Новым годом! Happy birthday!», — заявил депутат.

Однако «Happy birthday» в английском языке означает ничто иное как «с днем рождения». Телеведущая, которая обратила внимание на ошибку политика, пошутила, что Ляшко пока лишь «осваивает» английский язык.

Напомним, что ранее другой украинский политик с ошибкой поздравил жителей страны с Новым годом. Так, мэр Киева Виталий Кличко оговорился и поздравил жителей столицы с наступающим 2220 годом. Причем бывший боксер уже неоднократно становился героем мемов из-за своих многочисленных оговорок, получивших в народе название «кличкизмы».

В мире,Олег Ляшко,Виталий Кличко,Верховная Рада,
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